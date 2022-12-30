30 декабря 2022, 09:44
Минобороны анонсировало запуск боевого использования боеголовок с самонаведением
Замглавы Минобороны Попов: в России модернизируют ракеты матричными головками
Минобороны России запланировало обновление ракет матричными головками самонаведения. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал замглавы ведомства Павел Попов.
По его словам, такие боеприпасы планируют использовать и при создании перспективных средств поражения. Попов отметил, что эффективность такой разработки уже успели доказать во время проведения испытаний.
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«В октябре 2022 года в городе Ахтубинске главным управлением совместно с Главным командованием ВКС проведен военно-технический эксперимент», — рассказал он.
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Во время проверки участники испытаний исследовали работу базовых алгоритмов первой отечественной матричной инфракрасной головки самонаведения. Сам элемент предназначен для оснащения авиационных управляемых ракет «воздух — воздух» малой дальности. Попов отметил, что по итогам испытания были получены хорошие результаты. Это позволило запустить производство матричных головок для военных нужд.
Минобороны РФ
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