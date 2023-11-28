Армия 28 ноября 2023, 05:51 Мини-БПЛА создали для Су-57, которые он сможет сбрасывать в воздухе РИА «Новости»: для Су-57 создали мини-БПЛА, которые он будет нести на борту РИА «Новости»

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Для истребителя ВС РФ пятого поколения Су-57 создали мини-дроны, которые он способен нести на борту. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе», — сказано в материале.

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По словам собеседника агентства, истребитель может запускать несколько таких беспилотников и управлять ими. Он подчеркнул, что говорит об ударных БПЛА, разведывательных дронах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы.

Десять таких сброшенных дронов прорвут ПВО неприятеля, потому что перегрузят ее информационные системы. Также противовоздушную оборону противника будут атаковать средствами поражения истребителей и беспилотниками.

Ранее в журнале The National Interest заявили, что в США забеспокоились из-за планов России по наращиванию производства БПЛА. В материале отметили, что в эксплуатацию введут новый мощный дрон С-70Б, который можно применять в связке с передовыми истребителями пятого поколения Су-57.