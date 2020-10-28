Милонов предложил вернуть в армию России буденовки

Парламентарий подчеркнул, что внешний облик солдата нашей армии всегда отличался не только практичным обмундированием, но элементами воинской славы. Он отметил, что исторические детали униформы находятся вне политического контекста времени.

Милонов напомнил, что три полоски на гюйсе носили моряки как императорского флота, так и советские, и современные военнослужащие ВМФ. Примерно такая же ситуация касается других родов войск. По словам депутата, награды и «профессиональные» цвета хранят в себе историю заслуг российских солдат. Он заключил, что так демонстрируется преемственность поколений.