МиГ-35 получит голосового помощника. Он будет давать советы летчику

Российские военные разработки идут в ногу со временем: истребитель МиГ-35 оснастят экспертной системой, которая будет давать летчику советы в сложных ситуациях. На борту крылатой машины уже есть речевой информатор по имени Рита.

«В новом истребителе все направлено на помощь летчику. Он может в критической ситуации даже подсказать, как лучше поступить. Кроме того, сейчас разрабатывается экспертная система, которая будет подсказывать летчику во многих ситуациях», — приводит РИА «Новости» слова летчика-испытателя российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрия Селиванова.

Он отметил, что в электронике истребителя уже работает речевой информатор, который «общается» с летчиком «приятным и спокойным» женским голосом. Назвали виртуальную девушку Рита. Из равновесия голосовой помощник вывести невозможно: голос будет спокойным, даже если загорелся двигатель.

«Она не всегда болтает, а подсказывает, только если самолет подходит к каким-то ограничениям. При боевом применении тоже есть подсказки», — добавил Селиванов.

МиГ-35 — это российский многофункциональный легкий истребитель. Он оснащен высокоточным оружием и предназначен для нанесения ударов по наземным и надводным целям из зоны вне пределов досягаемости ПВО противника.