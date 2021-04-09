МиГ-35 оснастят системой с элементами искусственного интеллекта

В истребителе МиГ-35 оборудуют систему с элементами искусственного интеллекта. Он должен помочь летчику принимать решения в самых разных ситуациях. Об этом сообщил в пресс-службе корпорации «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха).

«Уже внедряется экспертная система с элементами искусственного интеллекта, помогающая летчику в принятии решений в различных ситуациях, а также система интегрированного зрения, позволяющая видеть в сложных метеоусловиях», — рассказали в корпорации ТАСС.

МиГ-35 — это новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Он стал усовершенствованной версией самолетов МиГ-29М/М2 и МиГ-29К/КУБ. Международная презентация и начало летных испытаний прошли в январе 2017 года. Уже к концу года были завершены заводские испытания. Истребитель предназначен для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности, а также в условиях насыщенной системы ПВО противника.

Другой российский истребитель — МиГ-31 — недавно перехватил самолет-разведчик Fаlсоn-20 ВВС Норвегии. Иностранный военный самолет пролетал над акваторией Баренцева моря около российских границ.