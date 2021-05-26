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    26 мая 2021, 17:15

    Миг-31 сопроводил норвежский самолет

    Дамир Матюхин

    Российский самолет-истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion. После российский истребитель сопроводил Р-3С Orion над Баренцевым морем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

    Миг-31 сопроводил норвежский самолет

    Рядом с российской границей была обнаружена воздушная цель. Истребитель МиГ-31 отправили для ее опознания.

    «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С „Орион“ ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сообщили на флоте.

    Норвежский самолет не нарушил государственную границу России. МиГ-31 благополучно сопроводил иностранный самолет над акваторией Баренцева моря. После завершения операции МиГ вернулся на базу.

    «Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в пресс-службе Северного флота.