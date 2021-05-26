Миг-31 сопроводил норвежский самолет

Российский самолет-истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion. После российский истребитель сопроводил Р-3С Orion над Баренцевым морем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Рядом с российской границей была обнаружена воздушная цель. Истребитель МиГ-31 отправили для ее опознания.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С „Орион“ ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сообщили на флоте.

Норвежский самолет не нарушил государственную границу России. МиГ-31 благополучно сопроводил иностранный самолет над акваторией Баренцева моря. После завершения операции МиГ вернулся на базу.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в пресс-службе Северного флота.