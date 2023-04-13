Армия 13 апреля 2023, 18:10 МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем Минобороны: МиГ-31 встретил самолет ВВС Норвегии у границ России РИА «Новости»

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Российский истребитель МиГ-31 встретил самолет патрульной авиации ВВС Норвегии у границ России — над Баренцевым морем. Об этом сообщило Минобороны.

В Национальном центре управления обороной РФ, который входит в состав военного ведомства, уточнили, что средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской границе цель. Ей навстречу подняли истребитель Миг-31.

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«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии», — отметили в центре.

Как только борт развернулся, истребитель направился на аэродром базирования.

В ведомстве обратили внимание, что нарушение границы России удалось предотвратить. Опасного сближения между воздушными судами не зафиксировали.

В середине марта истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС России у границ Эстонии.