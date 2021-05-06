Российский истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Полет был совершен над Чукотским морем. По данным пресс-службы Национального центра управления обороной (НЦУО), нарушения границ России допущено не было.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — говорится в тексте.

В ведомстве уточнили, что экипаж российского истребителя установил воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. В результате он сопроводил его над акваторией Чукотского моря.

В начале мая стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил длительный полет рядом с границами России на Дальнем Востоке. Это следовало из мониторинга западных авиационных ресурсов. Он пролетел недалеко от Авачинской бухты, где в Вилючинске расположена база атомных подводных лодок.