МиГ-31 развернул у границ России норвежский патрульный самолет

В ведомстве уточнили, что перехват иностранного самолета произошел в субботу, 5 сентября.

Пролет над нейтральными водами Баренцева моря неизвестного самолета зафиксировали российские средства контроля. Для недопущения пересечения российской морской границы в небо подняли МиГ-31, входящий в противовоздушную оборону сил Северного флота.

Экипаж российского истребителя определил цель как самолет патрульной авиации Р-3С «Орион» Военно-воздушных сил Норвегии.

После того, как иностранный самолет развернулся от государственной границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Свой полет российский экипаж выполнил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Это уже второй за два дня случай, когда норвежские самолеты подлетают к российским границам.