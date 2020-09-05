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    05 сентября 2020, 18:48

    МиГ-31 развернул у границ России норвежский патрульный самолет

    Анатолий Минкин

    Истребитель МиГ-31 перехватил на подлете к российской границе норвежский патрульный самолет «Орион». Иностранный летчик летел над нейтральными водами Баренцева моря и приближался к территориальным водам России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной.
    МиГ-31 развернул у границ России норвежский патрульный самолет

    В ведомстве уточнили, что перехват иностранного самолета произошел в субботу, 5 сентября.

    Пролет над нейтральными водами Баренцева моря неизвестного самолета зафиксировали российские средства контроля. Для недопущения пересечения российской морской границы в небо подняли МиГ-31, входящий в противовоздушную оборону сил Северного флота.

    Экипаж российского истребителя определил цель как самолет патрульной авиации Р-3С «Орион» Военно-воздушных сил Норвегии.

    После того, как иностранный самолет развернулся от государственной границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Свой полет российский экипаж выполнил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Это уже второй за два дня случай, когда норвежские самолеты подлетают к российским границам.

    Новости SMI.FM