МиГ-31 перехватил скоростной самолет-нарушитель на учениях в Арктике. Видео

Тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в рамках учений в Арктике перехватил самолет-нарушитель условного противника. «Враг» пытался прорваться в воздушное пространство РФ на большой высоте и сверхзвуке. В роли нарушителя был второй МиГ-31.

«Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, провели за полярным кругом учения по перехвату самолета-нарушителя границы Российской Федерации в воздушном пространстве», — сообщили в отделении информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Текст процитировало РИА Новости».

Перед условным противником — одним из истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ — стояла задача на высокой скорости и на высоте около 20 метров войти в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж. При обнаружении надо было уйти от преследования.

Для перехвата «врага» с аэродрома Анадырь вылетел дежурный МиГ-31БМ. Его экипаж вместе с наземными радарами смог обнаружить условного противника. Летчики после захвата цели выполнили электронные пуски ракет «воздух — воздух» большой дальности.

Для усиления группировки авиации в арктической зоне с 1 декабря 2020 года экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ начали боевое дежурство по ПВО на аэродроме Анадырь.

Максимальная скорость дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31БМ — 3000 километров в час, максимальный потолок — до 30 километров, на борту может находиться до двух человек. Истребитель может перехватывать крылатые ракеты.