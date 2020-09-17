МиГ-31 перехватил бомбардировщики США над Беринговым морем

Два неизвестных объекта, летящих над нейтральными водами в сторону российской границы, зафиксировали военные средства контроля. На перехват подняли дежурный истребитель МиГ-31, входящий в состав противовоздушной обороны сил Тихоокеанского флота.

Российский экипаж определил, что к границе приближаются два стратегических бомбардировщика B-1B Военно-воздушных сил США. МиГ-31 сопроводил иностранные самолеты. После того как они удалились от границы, истребитель вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского экипажа прошел по международным правилам использования воздушного пространства.

Это не первое появление американских военных самолетов у Северной границы России в последнее время. В минувший вторник, 15 сентября, российские истребители сопроводили B-1 В Lancer ВВС, который пролетел над Беринговым и Охотским морями, недалеко от российских границ.