МиГ-31 отогнал норвежский самолет от границы России над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 перехватил патрульный самолет Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Как сообщили в пресс-службе, норвежский самолет развернулся и направился в сторону от российской границы. После этого истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не было.

Накануне в воздух подняли истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Они сопроводили над Черным морем самолеты тактической авиации Военно-воздушных сил Франции.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, это были Mirage-2000. Российские летчики действовали по международным правилам использования воздушного пространства.