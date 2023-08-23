Армия 23 августа 2023, 16:18 МиГ-29 предотвратил нарушение границы норвежским самолетом МО: МиГ-29 не допустил нарушения границы Р-8А ВВС Норвегии над Баренцевым морем Пресс-служба Минобороны

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Истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота остановил норвежский самолет, приблизившийся к российской воздушной границе над Баренцевым морем 23 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Над акваторией Баренцева моря заметили воздушную цель, приближающуюся к российским рубежам. Экипаж поднятого в воздух МиГ-29 опознал объект как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. После того, как российский истребитель приблизился к иностранному военному самолету, тот развернулся от границы РФ.

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«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в Минобороны.

В министерстве добавили, что экипаж МиГ-29 строго соблюдал все международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами. Истребитель не пересекал воздушные трассы и не приближался к норвежскому самолету на опасное расстояние, указали в ведомстве.

Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии уже приближался к российской границе 14 августа. Тогда МиГ-29 тоже предотвратил нарушение рубежей РФ в воздухе.