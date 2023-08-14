Армия 14 августа 2023, 16:23 МиГ-29 не допустил нарушения границы России самолетом ВВС Норвегии Минобороны: МиГ-29 предотвратил нарушение границы РФ самолетом ВВС Норвегии

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Экипаж российского истребителя МиГ-29 предотвратил нарушение воздушного пространства самолетом базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Приближающуюся к границе цель обнаружили над акваторией Баренцева моря 14 августа с помощью российских средств контроля воздушного пространства. Чтобы опознать цель и не допустить нарушения рубежей, в воздух подняли истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

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«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии», — указали в Минобороны.

Когда МиГ-29 приблизился к иностранному самолету, «Посейдон» развернулся от российской границы. В министерстве отметили, что истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. МиГ-29 не пересекал воздушные трассы и не приближался к норвежскому самолету на опасное расстояние, добавили в ведомстве.

Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии приближался к границе России 12 июля. Тогда в воздух подняли российский истребитель МиГ-31, который предотвратил нарушение воздушных рубежей иностранным военным самолетом.