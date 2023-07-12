Армия 12 июля 2023, 07:43 Миф о неуязвимых танках Leopard развеяли в Запорожье. Рогов — о немецкой технике в руках ВСУ Председатель движения Рогов: неуязвимость танков Leopard оказалась мифом и пиаром Публичное достояние

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Украинские военные считали немецкие танки Leopard чудо-оружием и ждали их поставок, но получив, поняли, что из неуязвимость оказалась мифом. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал об этом РИА «Новости».

«Как показывает обстановка на линии фронта в Запорожской области, неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом», — сказал он.

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Владимир Рогов объяснил это заблуждение качественно проведенной пиар-кампанией. В реальных боях немецкая бронетехника не зарекомендовала себя так, как ее рекламировали, и не стала «вундерваффе» — чудо-оружием.

С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины российские войска уничтожили большое количество западной техники. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил 11 июля о том, что в зоне спецоперации вывели из строя 43 американские гаубицы М777, 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции, сбили 27 британских ракет Storm Shadow и других снарядов.