26 августа 2023, 07:36
МИД России рассказал о военном сотрудничестве с Ираном
МИД РФ: Россия продолжит сотрудничать с Ираном в военной сфере
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном продолжится без изменений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости».
Он указал на попытки недружественных стран исказить информацию о взаимодействии России и Ирана.
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«Попытки наших недругов политизировать это (военно-техническое — прим. ред.) сотрудничество, приписать нам какие-то формы и направления, которые якобы не устраивают кого-то где-то, не прекращаются», — отметил Рябков.
Дипломат добавил, что страна продолжит сотрудничество с Ираном в прежнем формате вопреки всем препятствиям. Он также отметил независимость государства от «диктата США и их сателлитов».
Ранее Рябков рассказал о новых заявках на вступление в БРИКС. По его словам, еще 15 стран изъявили желание войти в состав объединения.
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