Армия 23 июня 2023, 09:51 МИД России подтвердил сохранение прежних задач спецоперации Замглавы МИД Рябков: Россия не преследует других задач СВО, кроме заявленных Путиным РИА «Новости»

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Россия при проведении спецоперации на Украине не преследует других задач, кроме официально озвученных. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

По его словам, страна продолжила следовать первоначальным установкам, которые провозгласил президент России Владимир Путин.

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«У нас нет никаких других задач, кроме тех, которые поставлены перед СВО», — сказал замглавы МИД.

Цели спецоперации назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это денацификация, демилитаризация Украины и защита жителей Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что части из них российские войска достигли.

Замминистра Михаил Галузин перечислил подходы к мирным переговорам, предложенные Россией. По информации «Царьграда», страна рассчитывает на вывод наемников с территории Украины, подтверждение ее безъядерного статуса, прекращение поставок вооружений с Запада и другие меры.