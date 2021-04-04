МИД России напомнил о бомбардировках Югославии в день рождения НАТО

НАТО провоцирует гонку вооружений в мире, увеличивая расходы на оборону. С таким заявлением в Тwittеr выступил МИД России.

НАТО создан ровно 72 года назад, 4 апреля 1949-го, в целях «сохранения мира».

«Сегодня на счету организации — бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию», — говорится в посте.

В 2020 году НАТО увеличила расходы на оборону — на 7,4%, или 1,09 триллиона долларов.

«Такое вот „сохранение мира“», — добавили в МИД РФ.

В то же время Россия выделила на эти цели 0,05 триллиона долларов. «Такая политика НАТО ведет к эскалации глобальной гонки вооружений», — добавили в дипломатическом ведомстве.

Мировые расходы на оборону в 2020 году выросли с 1,8 до 1,93 триллиона долларов.

Членство НАТО имеют 30 стран. Одна из целей Североатлантического альянса — обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства — члена НАТО или защиты от нее. На саммите Альянса в июле 2016 года Россия признана основной угрозой безопасности для НАТО, поэтому ее сдерживание официально провозглашено новой миссией военно-политического блока.