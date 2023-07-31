Армия 31 июля 2023, 13:38 Меры защиты России от нападений с воздуха и моря усилили Шойгу: ВС РФ приняли меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря РИА «Новости»

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Войска России дополнительно повысили защиту от нападений на территорию страны с воздуха и моря с учетом сложившейся обстановки. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу указал, что после неудачного контрнаступления ВСУ сосредоточились на террористических атаках по гражданским объектам РФ.

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По его словам, силы России также усилили ответные удары по военной инфраструктуре Украины.

«В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты», — подчеркнул генерал армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контрнаступление Украины не получилось таким, каким его задумывали. ВСУ оказались в крайне трудном положении. При этом спецоперация продолжается.