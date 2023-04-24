Армия 24 апреля 2023, 10:22 Мельник сравнил конфликты на Украине и в Чечне El Pais: генерал ВСУ Мельник заявил об опасности повторения на Украине кампании в Чечне РИА «Новости»

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Затишье в зоне проведения спецоперации насторожило генерала Вооруженных сил Украины Сергея Мельника. Он сравнил его с успешной тактикой проведения военных кампаний в Чечне и заявил в интервью испанской газете El Pais об опасности повторения такого сценария.

«Сегодняшнее затишье меня немного беспокоит. В Чечне они поступили так же, как и здесь, на первом этапе. И через два года перегруппировались, чтобы снова атаковать», — сказал он.

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Мельник выразил уверенность в успехе запланированного ВСУ весеннего контрнаступления. Он заявил, что атака станет массированной и точной, но отказался раскрывать детали. Однако генерал признал, что у российской армии больше ресурсов, и украинским войскам приходится постоянно устраивать ротацию на передовой.

ВСУ, по его словам, нужно больше боеприпасов для артиллерии и танков, а также военнослужащих — профессиональные офицеры получили ранения или погибли. Мельник отметил, что по этой причине подразделения пополнили людьми без военного опыта.

Украинское командование запланировало к контрнаступлению мобилизовать в штурмовые отряды около 40 тысяч человек, сообщило издание Financial Times. Президент Владимир Зеленский обеспокоился тем, что их может не хватить, и в случае поражения Запад заставит его пойти на переговоры с Россией.