Армия 04 апреля 2024, 07:42 Механизированную бригаду ВСУ сделали пехотной из-за нехватки техники РИА «Новости»: 153-ю механизированную бригаду ВСУ преобразовали в пехотную Ministry of Defense of Ukraine

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Нехватка военной техники вынудила командование преобразовать 159-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины в пехотную. Она изменила название в своих соцсетях, сообщило РИА «Новости».

Военнослужащие 159-й механизированной бригады переквалифицировались в пехотинцев. Их страницы в соцсетях изменили название.

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Аналитики MilitaryLand объяснили это острой нехваткой техники. По их информации, дефицит вынудил украинское командование пересмотреть не только назначение некоторых подразделений, но и планы в целом.

Очередной пакет военной помощи США заморозили из-за внутриполитических разногласий. ВСУ столкнулись с острой нехваткой оружия и боеприпасов, которая привела к снижению боевой активности на Херсонском направлении. Военный аналитик Франц-Стефан Гади заявил, что украинская армия понесла большие потери и не сможет подготовить новобранцев в короткий срок.