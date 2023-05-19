Армия 19 мая 2023, 16:55 Медведев рассказал, сколько добровольцев и контрактников поступили на службу с начала года Зампред СБ Медведев: с 1 января на службу поступили 117 тысяч контрактников и добровольцев РИА «Новости»

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С 1 января на службу в армию поступили более 117 тысяч добровольцев и контрактников, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, власти продолжают работу по доукомплектованию вооруженных сил страны, сообщило РИА «Новости».

Медведев принял участие в совещании по вопросам набора людей на службу в армии по контракту. Он озвучил данные Минобороны по количеству принятых контрактников с начала года.

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«С 1 января по 19 мая в ряды вооруженных сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 400 человек», — отметил зампред Совбеза и добавил, что власти будут исходить из этих цифр при дальнейшей работе.

Источники агентства в СБ уточнили, что кампания по набору контрактников в России идет хорошими темпами.

Возможностью службы в армии по контракту стали чаще интересоваться жители Москвы. По словам столичных волонтеров, в городские пункты отбора приходят люди с опытом ведения боевых действий. Им объясняют, как пополнить ряды Вооруженных сил России и рассказывают, как власти помогают семьям военных.