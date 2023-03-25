25 марта 2023, 11:25
Медведев призвал увеличить численность российской армии
Зампред СБ Медведев: российская армия должна вырасти до 1,5 миллиона человек
Призывно-контрактная армия России должна увеличиться по крайней мере до полутора миллионов человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью СМИ и пользователям «ВКонтакте».
Политик подчеркнул, что призывно-контрактная армия соответствует потребностям страны, но все равно ее состав должен расшириться. По мнению Медведева, успешной защите России наиболее соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте.
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«Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее полутора миллионов человек», — процитировал зампреда Совбеза ТАСС.
По словам Дмитрия Медведева, спецоперация существенно повлияла на подходы к формированию российских вооруженных сил. Как раз в период боевых действий и проверяется сила армии, констатировал он.
Ранее в интервью Медведев рассказал об оружии ВС России, которое не уступает американским ракетным системам залпового огня HIMARS, и анонсировал появление полной линейки беспилотников в стране.
Дмитрий Медведев
Армия
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