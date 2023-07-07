07 июля 2023, 18:34
Медведев призвал создать надежную систему ПВО в России
Зампред Совбеза Медведев призвал создать надежную систему ПВО в России
России нужно обеспечить себе надежную систему защиты от воздушных угроз, создать систему ПВО, в том числе в зоне спецоперации. Об этом на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Ситуация серьезная, нам нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны для защиты как внутри страны, так и на линии соприкосновения в зоне специальной операции. Этого ждут армия и вся страна», — сказал он.
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Также политик отметил, что России нужно просчитывать все угрозы в контексте поставок западных стран на Украину.
«Нужно определяться, какие средства поражения и в каких объемах будут востребованы в ближайшей перспективе. Такой анализ идет, мы посмотрим, что сделано и что еще предстоит сделать», — добавил зампред Совбеза.
Ранее Медведев дал характеристику российской армии. По его словам, Вооруженные силы являются современными и героическими, несмотря на имеющиеся проблемы.
Дмитрий Медведев
Россия
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