Армия 01 марта 2024, 14:55 Медведев призвал оптимизировать структуру себестоимости вооружения Медведев провел заседание рабочей группы по ценообразованию вооружения РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы по проверке обоснованности образования цен на военные продукты. Он призвал проанализировать структуру расходов на производство вооружения. Его процитировало РИА «Новости».

«В самые сжатые сроки нужно будет добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений, особо востребованных средств поражения и другой военной техники в ходе специальной военной операции», — сказал политик.

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Он призвал «добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов», а также пересмотреть всю совокупность расходов, в том числе непосредственно связанные с производством. Всю информацию необходимо проанализировать и сделать выводы, исключив или сведя к минимуму непроизводительные расходы.

Накануне Медведев провел заседание Военно-промышленной комиссии. На совещании политик зачитал телеграмму Иосифа Сталина. Зампред Совбеза подчеркнул, что победа СССР в Великой Отечественной войне ковалась в том числе на оборонных заводах.