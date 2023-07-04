Армия 04 июля 2023, 19:51 Медведев предложил передавать российской армии конфискованную у браконьеров технику Медведев призвал оперативно передавать российским бойцам конфискованную технику РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил оперативно передавать конфискованную у браконьеров технику российским войскам в зону спецоперации. Об этом он сказал на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

По словам Медведева, в разных регионах России находится достаточно много конфиската от браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей.

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«Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции», — отметил он.

Медведев пояснил, что речь идет о быстроходных катерах, машинах, гусеничной и другой технике. Подобные средства будут полезны в российской армии, несмотря на наращивание темпов поставок вооружения со стороны государства.

По формальным причинам конфискат пока не передают в зону проведения спецоперации. Но зампред Совбеза предложил Генпрокуратуре, ФСБ и Федеральной таможенной службе, а также Росимуществу вместе с региональными органами власти в ближайшее время решить вопрос.

Он также отметил, что число заявок на контрактную службу в российской армии выросло до 1400 в день.