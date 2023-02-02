Армия 02 февраля 2023, 16:25 Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в войска в 2023 году Зампред Совбеза Медведев: поставки всех видов вооружений и техники вырастут в 2023 году РИА «Новости»

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Российская армия в 2023 году получит существенно больше единиц всех видов вооружений и военной техники, которые помогут ей в зоне специальной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Поставки всех видов специальной техники и вооружений вырастут в 2023 году. Это позволит нанести сокрушительное поражение украинским неонацистам, которых западная сволочь раскормила своим оружием», — написал он.

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Политик отметил, что российские военные и в настоящее время в полном объеме и регулярно получают вооружение разных типов.

Ранее Медведев сообщил о необходимости обсудить увеличение производства барражирующих боеприпасов и беспилотников, сделав упор на боевые ударные и разведывательные дроны.

Также политик называл специальную операцию на Украине новой Отечественной войной. Он напомнил, что, несмотря на все трудности, Россия в своей истории побеждала Наполеона и Адольфа Гитлера.