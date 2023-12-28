Армия 28 декабря 2023, 13:19 Медведев озвучил данные по принятым по контракту в ВС России военным Медведев: с 1 января контракт с Минобороны заключили полмиллиона человек РИА «Новости»

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Около 500 тысяч человек приняли на службу по контракту с Минобороны с начала 2023 года. Об этом РИА «Новости» заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Журналисты задали ему вопрос о том, рассматривают ли власти возможность начала переговоров с Украиной после сообщений об истощении запасов ВСУ.

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«Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек», — отметил Медведев.

Он добавил, что Россия никогда не отвергала возможность переговоров, в отличие от Украины. По мнению зампредседателя Совбеза, их можно проводить вплоть до разгрома «бандеровских войск НАТО».

Ранее Медведев перечислил важнейшие цели специальной военной операции. Он рассказал, что Россия намерена разоружить ВСУ и денацифицировать Украину.