Армия 23 марта 2023, 10:41 Медведев назвал обстоятельство, которое помешало разорвать Россию на куски Зампред СБ Медведев: Россия обладает преимуществом в сфере стратегического ядерного оружия

Читать 360tv в

Превосходство в области стратегического ядерного вооружения обеспечило России безопасность. Если бы не это, ее бы уничтожили, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Фрагмент интервью он показал в Telegram-канале.

Отвечая на вопросы СМИ и пользователей «ВКонтакте», зампред Совбеза признал важность производства беспилотников, но отметил еще большую роль стратегического ядерного вооружения. Дмитрий Медведев сказал, что именно оно бережет остов России, целостность государства.

Реклама

«У нас есть паритет, даже превосходство в области стратегических ядерных сил. Это на самом деле для существования нашей страны еще важнее, потому что, если бы не было этого, вот тогда бы точно разорвали на куски», — сказал он.

Реклама

Зампред Совбеза заявил, что импортные беспилотники неидеальны. Тот же Bayraktar «оказался так себе». Барражирующие боеприпасы отечественного производства, такие как «Куб», «Ланцет» и другие от концерна «Калашников», показали, по словам Медведева, великолепные результаты, высокое качество и точность. Он сказал, что в перспективе важно расширить производство больших ударных беспилотников. Первые образцы отечественных аппаратов такого типа поставят на крыло в течение ближайших месяцев.