Армия 09 декабря 2023, 18:14 Мединский назвал участников спецоперации героями нашего времени Мединский: мужество участников спецоперации делает их героями нашего времени РИА «Новости»

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В мужестве участников спецоперации ВС России на Украине, их верности присяге не должны сомневаться. Такое мнение выразил помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, выступая на награждении лауреатов премии «Патриот — 2023» в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Есть одна вещь, <…> которая не может подвергаться сомнению — это личный героизм, верность присяге наших военных», — сказал помощник главы государства.

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По словам Мединского, врачи, строители, рабочие отказались от привычного комфорта и строят новую жизнь на освобожденных территориях. Все они, включая военнослужащих, и есть настоящие герои нашего времени, подытожил он.

Премия «Патриот — 2023» является общественно-государственной инициативой. Ее цель — поддержка и признание заслуг авторов лучших проектов гражданско-патриотического воспитания.

Ранее президент России Владимир Путин, награждая участников спецоперации в Кремле, заявил, что их подвиги поражают. Он подчеркнул, что россияне должны чтить своих героев.