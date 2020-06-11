Медикам из Минобороны дополнительно заплатят за работу с коронавирусом
«За май выплаты получат более 7,3 тысячи медицинских работников Министерства обороны Российской Федерации, в том числе гражданский персонал, работающий в ведомственных медицинских учреждениях», — заявили представители ведомства. Их процитировал ТАСС.
Военные специалисты из России оказывали помощь не только свои соотечественникам, но и жителям Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Минобороны РФ сейчас работает в Армении.
Кроме того, военные медики и специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РБХ) Министерства обороны России отправлены в Дагестан, где сложилась сложная ситуация с коронавирусом.
Также отряд ведомства помогает справиться с инфекцией в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Кроме того, полевой госпиталь развернули в районе села Каштак в Чите. Туда приехали 133 военных медика.