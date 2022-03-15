Медали «За отвагу» получили 11 российских военнослужащих, отличившихся в спецоперации

Медали «За отвагу» получили 11 российских военнослужащих, которые отличились при проведении специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Награды военнослужащим вручил статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков. Вручение прошло в филиале № 1 ФГБУ Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Минобороны РФ.

До этого все военнослужащие были награждены государственными наградами указом Президента России Владимира Путина.

Поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы. Сейчас они находятся в стадии реабилитации, отметили в ведомстве. Для скорейшего возвращения военнослужащих в свои подразделения медиками принимаются все необходимые меры.

Выписано и отправлено на реабилитацию уже порядка 1,4 тысячи военнослужащих. Все они изъявили желание после полного выздоровления вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках спецоперации.

Для реабилитации военнослужащих используется лечебная физкультура, в частности занятия на тренажерах с биологически обратной связью, а также лечебная гимнастика, свыше 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и разных видов массажа.