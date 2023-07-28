Армия 28 июля 2023, 12:58 Матвиенко сообщила об отсутствии перемен в системе отсрочек от армии Глава СФ Матвиенко: в плане отсрочек от армии в России ничего не изменится Freepik

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Закон об изменении призывного возраста ничего не изменит в плане отсрочек от армии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом написало РИА «Новости».

«Ничего не меняется, как был с 18 лет призыв, так и остается. Кто имел льготы, отсрочку — тоже ничего не меняется», — пояснила председатель СФ.

Сенаторы поддержали закон об увеличении верхней возрастной планки призывного возраста до 30 лет. До этого инициативу одобрил профильный комитет Совфеда.Валентина Матвиенко удивилась бурным обсуждениям вокруг этого проекта. Парламентарий отметила, что считает нормальным широкое обсуждение законодательных инициатив, однако призвала «не искать черную кошку в темной комнате».

Матвиенко добавила, что сенаторам следует провести разъяснительную работу по реализации закона.

Подразумевается, что призывной возраст увеличат уже с 1 января 2024 года, причем поэтапного введения изменений не будет. Нижнюю планку решили не повышать, поскольку выяснилось, что многие молодые россияне желают пойти в армию именно с 18 лет.