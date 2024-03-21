Армия 21 марта 2024, 12:56 Матку российских «Пчелок» заметили в зоне СВО «РИ»: в зоне СВО сняли российскую платформу-беспилотник для сброса FPV-дронов РИА «Новости»

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Возле Артемовска в ДНР засекли платформу-беспилотник для сброса FPV-дронов «Пчелка». Российские войска с помощью этого аппарата увеличили радиус поражения, сообщил Telegram-канал «Русский инженер».

В интернете необычное устройство прозвали маткой, имея в виду пчелиный рой. Военные использовали этот гибрид самолета и квадрокоптера для того, чтобы запускать дроны «Пчелка» с воздуха без применения катапульты. Платформа уносила их на дальнее расстояние, приводила в действие и служила ретранслятором. По словам автора канала, российские войска давно взяли это устройство на вооружение.

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Инженеры разработали конвертоплан «Ловкий», который способен набирать высоту вертикально, развивать скорость до 200 километров в час и лететь до 1,5 часа. «Известия» сообщили, что беспилотник сделали из карбона — легким и устойчивым к влаге.