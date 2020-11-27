Массовая вакцинация от коронавируса началась в российской армии

Служащих в российской армии начали массово вакцинировать от коронавируса. Об этом объявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих», — привел слова министра «Интерфакс».

Шойгу добавил, что уколы уже сделали более 2,5 тысячи военнослужащих. До конца 2020 года будут привиты около 80 тысяч человек. Кроме того, военные проводят исследования по использованию плазмы военнослужащих, которые уже имеют высокий титр антител после вакцинации. По словам главы Минобороны, эта методика лечения ковида уже показала эффективность при тяжелом течении болезни.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что массовую вакцинацию россиян планируется запустить до нового года. При этом точную дату официальный представитель Кремля не назвал. Песков подчеркнул, что вакцинация будет добровольной и поэтапной.

Российские медики продолжают проводить пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи. Промежуточные результаты тестов показали, что препарат эффективен на 95%.

Также пострегистрационные испытания ждут «ЭпиВакКорону» научного центра «Вектор». Для тестов пока отбирают добровольцев. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, «ЭпиВакКорона» не даст пожизненного иммунитета от коронавируса. Прививку потребуется делать один раз в три года.