Масштабные военные учения стартовали на юге России

Более 10 тысяч солдат принимают участие в военных учениях, которые начались на юге России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», — сказано в релизе ведомства, который процитировало РИА «Новости».

Маневры работают на модульной системе. В первой части учений военные должны отработать совместные действия отделений, экипажей и расчетов. Для остальной части подразделений занятия стартуют в пунктах постоянной дислокации, то есть на приказарменной учебно-материальной базе и в учебных классах, эта программа войдет во второй и третий учебные модули.

Военнослужащих на полигонах разместят в автономных полевых лагерях АПЛ-500. Минобороны добавило, что в 2022 году в РФ должно пройти свыше 20 тысяч мероприятий боевой подготовки.

В ноябре российские военные провели учения в Белоруссии. Подразделение ВДВ России отработало практическую высадку на территории соседнего государства.