Масштабные учения ВС РФ завершились в Средиземном море

Масштабные учения с участием боевых кораблей ВМФ и летательных аппаратов ВКС России завершились в Средиземном море. Об этом сообщило Министерство обороны.

В маневрах приняли участие более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов РФ. В них задействовали летательные аппараты морской авиации и ВКС России.

Учения проходили в восточной части Средиземного моря. Их главной целью был поиск подводных лодок условного противника. Военные также отработали слежку за подводными объектами.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приказал начать учения с участием сил ядерной триады. Маневры запланировали заранее для проверки подготовки военного управления, боевых расчетов и экипажей военных кораблей и ракетоносцев к выполнению поставленных задач. В ходе учений установят надежность стратегических ядерных и неядерных сил.