Масштабные учения пройдут 22 апреля в Крыму
Российские военные проведут межвидовые учения в Крыму. В запланированных на 22 апреля маневрах задействуют боевые корабли и суда, объединения ВВС и ПВО, подразделения Воздушно-десантных войск и другие, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны.
Корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии вышли в море в район проведения учений.
Соединения ВДВ вместе с техникой доставлены в Крым самолетами военно-транспортной авиации.
Подразделения морской пехоты погрузились на большие десантные корабли и десантные катера.
В районах учений на берегу развернуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов. Переброска войск происходила накануне, уточнил ТАСС.
Численность военных, принимающих участие в учениях, в Минобороны не раскрыли Маневры пройдут на полигоне Опук, в 40 километрах от Керчи и в 60 километрах Феодосии.
Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию до двух батальонов морской пехоты, выполнять стрельбы по береговым целям из корабельных артиллерийских установок, задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.