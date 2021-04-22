Масштабные учения пройдут 22 апреля в Крыму

Российские военные проведут межвидовые учения в Крыму. В запланированных на 22 апреля маневрах задействуют боевые корабли и суда, объединения ВВС и ПВО, подразделения Воздушно-десантных войск и другие, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны.

Корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии вышли в море в район проведения учений.

Соединения ВДВ вместе с техникой доставлены в Крым самолетами военно-транспортной авиации.

Подразделения морской пехоты погрузились на большие десантные корабли и десантные катера.

В районах учений на берегу развернуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов. Переброска войск происходила накануне, уточнил ТАСС.

Численность военных, принимающих участие в учениях, в Минобороны не раскрыли Маневры пройдут на полигоне Опук, в 40 километрах от Керчи и в 60 километрах Феодосии.

Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию до двух батальонов морской пехоты, выполнять стрельбы по береговым целям из корабельных артиллерийских установок, задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.