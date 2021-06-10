Масштабные учения начались в центральной части Тихого океана

Россия начала масштабные учения Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Минобороны.

РИА «Новости» написало, что в учениях задействованы до 20 кораблей, суда обеспечения, подлодки и порядка 20 самолетов. Перед военными стоит задача отработать управление разнородной группировкой на значительном удалении от баз (около четырех тысяч километров). Участники будут искать и отслеживать корабельные группировки и подлодки условного противника.

Капитан 1-го ранга Николай Воскресенский 9 июня сообщил, что малые ракетные корабли «Разлив», «Смерч», а также малые противолодочные корабли «Усть-Илимск» и «Холмск» Тихоокеанского флота провели ракетные и артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки.

Как написал ТАСС, экипажи отработали задачи по отражению воздушной атаки условного противника.

«Тактическая группа малых ракетных кораблей провела стрельбу зенитными ракетами „Оса“ по ракетам-мишеням „Саман“. Стрельба по воздушным целям велась и из артиллерийских установок», — сказал Воскресенский.

Также во время учений малые ракетные корабли выпустили зенитные ракеты по морской цели.