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    10 июня 2021, 10:43

    Масштабные учения начались в центральной части Тихого океана

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Россия начала масштабные учения Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Минобороны.

    Масштабные учения начались в центральной части Тихого океана

    РИА «Новости» написало, что в учениях задействованы до 20 кораблей, суда обеспечения, подлодки и порядка 20 самолетов. Перед военными стоит задача отработать управление разнородной группировкой на значительном удалении от баз (около четырех тысяч километров). Участники будут искать и отслеживать корабельные группировки и подлодки условного противника.

    Капитан 1-го ранга Николай Воскресенский 9 июня сообщил, что малые ракетные корабли «Разлив», «Смерч», а также малые противолодочные корабли «Усть-Илимск» и «Холмск» Тихоокеанского флота провели ракетные и артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки.

    Как написал ТАСС, экипажи отработали задачи по отражению воздушной атаки условного противника.

    «Тактическая группа малых ракетных кораблей провела стрельбу зенитными ракетами „Оса“ по ракетам-мишеням „Саман“. Стрельба по воздушным целям велась и из артиллерийских установок», — сказал Воскресенский.

    Также во время учений малые ракетные корабли выпустили зенитные ракеты по морской цели.