Масштабные учения начались в ЮВО

Масштабные военные учения начались в войсках Южного военного округа в рамках контрольной проверки за летний период обучения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

В рамках учений проверят уровень подготовки и боевой готовности войск и отработают практические действия на полигонах. Учения проводятся при участии подразделений военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также части сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.