Масштабные учения начались на Курилах

Большие военные учения начались в акватории Японского моря, на Курильских островах и Сахалине. В них принимают участие 10 тысяч военнослужащих.

«На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота», — сказано на сайте Минобороны.

В учениях принимают участие 12 судов Тихоокеанского флота, порядка 32 летательных аппаратов и до 500 единиц боевой техники.

Военные отработают применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности РФ на восточных рубежах.

«Смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств», — добавили в министерства.

Маневры будут проходить в течение пяти суток в два этапа в островной зоне. За учения отвечает и. о. командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

В июне прошли масштабные учения Тихоокеанского флота в центральной части Тихого океана.