Армия 14 февраля 2023, 08:32 Машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО РИА «Новости»: в зону СВО прибыли модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К РИА «Новости»

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Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону спецоперации для выполнения боевых заданий. Об этом сообщило РИА «Новости».

Экипажи боевых машин проводят тренировки на полигонах в Запорожской области.

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«Поступила новая техника — БРМ-1К, и с декабря проходим обучение. <…> Техника новая, электроника», — рассказал один из военнослужащих.

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По его словам, машины-разведчики работают без сбоев, в их управлении сложностей нет. Член экипажа уточнил, что до этого обучался на БМП, поэтому сейчас уже все дается легче: и загрузка снарядов, и разборка орудия.

Новая техника сделана на базе советской БМП-1. Машины-разведчики оснастили спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра. Кроме того, на машине установили 30-миллиметровую пушку, как на БТР-82А.

Летом Минобороны получило бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1, которые вывозят аварийную технику из зоны огня противника.