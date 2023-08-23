Армия 23 августа 2023, 10:59 Машины разминирования Stryker назвали слабым местом последней резервной бригады ВСУ Forbes: машины разминирования Stryker 82-й бригады ВСУ оказались очень уязвимыми Armin Weigel/dpa/globallookpress

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Последнюю резервную 82-ю десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины отправили на фронт, снабдив американскими бронированными машинами разминирования M1132 Stryker. Техника оказалась непригодной, и всего за неделю военные списали 10% арсенала, сообщил журнал Forbes.

Командование до последнего берегло эту бригаду в стратегическом резерве и задействовало только на десятой неделе контрнаступления ВСУ, в районе села Работино. Военных обеспечили 14 британскими танками Challenger 2, 40 немецкими гусеничными боевыми машинами пехоты Marder и 90 колесными БМП Stryker.

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В первую же неделю ожесточенных боев командиры списали две из 20 инженерных машин разминирования M1132 Stryker. Обозреватель Дэвид Экс заявил, что компания General Dynamics Land Systems снабдила свои восьмиколесные бронетранспортеры слишком легкой броней, так как предполагала, что военные станут перебрасывать их авиацией. Машины уязвимы для мин, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракет и артиллерийских осколков.

«Неудивительно, что два M1132 стали первыми подтвержденными потерями 82-го полка. Бригада, вероятно, отправила их впереди своих основных штурмовых колонн, чтобы расчистить проходы через российские минные поля», — сказал он.

Дэвид Экс заявил, что американские военные знали о недостатках своей разработки, но отправили ее на Украину. США выделили киевскому режиму 189 таких машин.

Не только техника, но и боеприпасы стран Запада оказались некачественными. Каждый пятый использованный ВСУ в районе Работино снаряд не сдетонировал.