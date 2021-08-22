Мантуров подтвердил разработку в России нового самолета «Судного дня»

В России начали работу над новым самолетом «Судного дня», предназначенным для управления войсками на случай ядерной войны. Об этом сообщил министр промышленности Денис Мантуров. Новый воздушный командный пункт должен прийти на смену Ил-80.

«Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство», — сказал Мантуров«Интерфаксу».

Он подчеркнул, что российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения.

В конце прошлого года первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов заявлял агентству, что новый воздушный командный пункт могут создать на базе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор — на базе глубоко модернизированного Ил-76.

Самолет «Судного дня» служит запасным командным пунктом на случай начала полномасштабной войны. С его борта военное руководство может управлять ядерными силами по всей стране.

По данным газеты «Известия», новый самолет «Судного дня» должен совершить первый полет в 2023 году. Производство двух таких лайнеров, по информации источника издания, уже ведется в Воронежском акционером самолетостроительном обществе (ВАСО).