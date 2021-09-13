Малый ракетный корабль «Град» спустят на воду в Зеленодольске

Многоцелевой малый ракетный корабль (МРК) «Град» проекта 21631 («Буян-М») спустят на воду 17 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Корабль создали Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. На корабле установлено новейшее ракетное и артиллерийское, противодиверсионное, зенитное и радиотехническое вооружение, передал RT. «Торжественный спуск на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631 „Град“ состоится 17 сентября на Зеленодольском заводе имени Горького в Республике Татарстан», — заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.