Армия 16 августа 2023, 18:52 Малогабаритную торпеду для борьбы с подводными беспилотниками впервые показали на форуме «Армия-2023»

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Универсальную малогабаритную торпеду, предназначенную для уничтожения подлодок и подводных беспилотников, представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам главного конструктора Коптева, главной особенностью торпеды являются малые массо-габаритные характеристики. Так, в длину она достигает двух метров и имеет массу до 140 килограммов.

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Отмечается, что торпеда также может поражать необитаемые подводные аппараты и надводные корабли.