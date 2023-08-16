16 августа 2023, 18:52
Малогабаритную торпеду для борьбы с подводными беспилотниками впервые показали на форуме «Армия-2023»
Универсальную малогабаритную торпеду, предназначенную для уничтожения подлодок и подводных беспилотников, представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам главного конструктора Коптева, главной особенностью торпеды являются малые массо-габаритные характеристики. Так, в длину она достигает двух метров и имеет массу до 140 килограммов.
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Отмечается, что торпеда также может поражать необитаемые подводные аппараты и надводные корабли.
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