«Малка» готова. Модернизацию одной из самых мощных пушек завершили в России

Модернизацию одной из самых мощных в мире пушек завершили в России. Первый образец самоходного орудия 2С7М «Малка» готов к отправке в войска.

У «Малки» заменили коробки передач, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи, радиостанцию и механизмы энергообеспечения. Импортные части самоходного артиллерийского орудия заменили на отечественные, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

«Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия», — рассказали в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод», который проводил модернизацию.

После модернизации «Малка» прошла через весь цикл испытаний, у нее проверили подвижность, надежность ходовой части, трансмиссии, механизмов заряжания, прочность пушки 2А44. Теперь первый образец готов к отправке в вооруженные силы, в «Уралвагонзаводе» приготовились к серийной модернизации артиллерийского орудия.

2С7М «Малку» модернизировали из 2С7 «Пион», созданного в 1980-х годах. Это орудие до сих пор считается одним из самых мощных в мире, хотя впервые его приняли на вооружение еще в 1975 году, в 1983-м оно прошло модернизацию. «Пион» способен поражать важные объекты противника, расположенные в тактической глубине обороны за линией фронта.

В этой артиллерийской установке можно использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.