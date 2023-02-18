18 февраля 2023, 13:41
Макрону напомнили, что ЧВК «Вагнер» никак не связана с российской армией
Пригожин опроверг связь ЧВК «Вагнер» с российской армией
ЧВК «Вагнер» никогда не имела никакого отношения к армии России. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин в ответ на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона якобы о входе структуры в состав ВС РФ. Позицию предпринимателя опубликовала в Telegram-канале пресс-служба компании «Конкорд».
«ЧВК „Вагнер“ никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. <…> Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе», — заявил Пригожин.
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По его словам, Макрон живет «в мире иллюзий». Пригожин подчеркнул, что «Вагнер» — это частная армия, которая действует и будет действовать по всему миру и защищать тех, кого Запад унижал многие годы.
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Ранее Пригожин раскрыл свое понимание Родины. Он обратил внимание, что это земля, в которой захоронены кости предков, и ее нельзя отобрать.
Эммануэль Макрон
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