Армия 17 декабря 2023, 23:54 Луганские военные предотвратили массированный налет ударных дронов ВСУ ПВО в ЛНР отразили массированную атаку дронов ВСУ на объекты инфраструктуры РИА «Новости»

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Российские военные в Луганской Народной Республике предотвратили массированную атаку украинских ударных дронов. Об этом сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на военную комендатуру республики.

«ВСУ пытались перегрузить наши средства РЭБ комбинированным ударом, используя беспилотники самолетного типа иностранного производства», — рассказали в комендатуре.

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В результате работы средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны украинские дроны не повредили ни один инфраструктурный объект. Пострадавших среди населения нет, дополнили в комендатуре.

За сутки российские войска уничтожили 91 беспилотник ВСУ. Системы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25, а также перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и американскую управляемую авиабомбу JDAM.