Армия 19 декабря 2023, 06:51 Лопаты вместо оружия. Солдат ВСУ возмутила халатность командования AP: командир ВСУ обещал вооружить солдат лопатами, когда кончатся патроны РИА «Новости»

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Солдат Вооруженных сил Украины возмутили действия командования. Их не обеспечили боеприпасами и экипировкой, но приказали пойти в бой в тяжелых условиях зимы. Командир 59-й бригады в районе Авдеевки предупредил Associated Press, что из-за дефицита снарядов придется вооружить военных лопатами.

«Если у нас не будет ни одной пули, мы убьем их лопатами», — заявил командир 59-й бригады в Авдеевке.

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Журналист пообщался с военнослужащими. Они подтвердили, что российская армия подготовилась к борьбе в зимних условиях намного лучше, чем украинская. Солдаты разочаровались в необходимости перейти в оборону и начали сомневаться в целесообразности приказов своего командования. Бойцы ВСУ пожаловались на бюрократию, ошибочность и неэффективность тактики войск.

В Херсоне военных возмутило, что сложные операции устроили сейчас, в холод, а не несколько месяцев назад. Командир подразделения по борьбе с дронами 11-й бригады Национальной гвардии с позывным Боксер заявил об упаднических настроениях во всей украинской армии из-за дефицита боеприпасов и потерь.

Многие украинские солдаты сдаются в плен. В районе Вербового Запорожской области российские бойцы спустили им с дрона рацию и договорились о капитуляции.